Инновационный центр «Сколково», Московская область, 26 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Форум «Отрытые инновации» в Сколково после эвакуации продолжил свою работу, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. По громкой связи сообщили: «Форум продолжает свою работу. Пленарное заседание продолжено не будет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Отрытые инновации» в Сколково

Предполагается, что «остальные мероприятия пройдут по расписанию».

Вместе с тем в помещениях все еще пахнет гарью, хотя вытяжки работают. Мероприятия в отдельных аудиториях продолжаются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с участниками пленарной сессии форума «Открытые инновации в Сколково» покинул здание после того, как в помещении раздалось несколько хлопков.

По некоторым данным, в здании произошло короткое замыкание. Возгорание предположительно произошло под одним из куполов здания.