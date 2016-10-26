Первый снегопад в Смоленске: пробки и вставшие троллейбусы
Смоленск, 26 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Первый крупный снегопад в Смоленске 26 октября привел к дорожным заторам, а из-за обрыва проводов встали троллейбусы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Утром 26 октября ГУ МЧС России по Смоленской области распространило обращение к жителям региона с просьбой отказаться от использования личного транспорта — в связи со сложными погодными условиями.
Сегодня на опасных участках федеральных автодорог М-1 и Р-120 дежурят оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями ГИБДД УМВД по Смоленской области, которые осуществляют мониторинг обстановки. В случае осложнения дорожной обстановки к применению готовы мобильные пункты обогрева. В них готовы к дежурству пожарные и спасатели.
В самом Смоленске снегопад привел к снежным заторам, а на улице Нормандия-Неман, сообщил «Рабочий путь», произошел обрыв проводов и встали троллейбусы, едущие в сторону улицы Нахимова.
Тем временем, по сообщению администрации города, коммунальщики приступили к ликвидации последствия снегопада еще с ночи: на дороги выведена вся уборочная техника, имеющаяся в распоряжении мэрии и управляющих компаний — это 50 машин. Кроме того, временно запрещен въезд в Смоленск большегрузным машинам — пока не завершится уборка снега.