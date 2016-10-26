Курган, 26 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Кургане решают судьбу памятника уроженцу города Леониду Красину. Курганская епархия намерена снести памятник первому курганскому советскому дипломату. Создана петиция губернатору Зауралья и мэру столицы области. По некоторым сведениям, ее подписало более двух тысяч православных курганцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kurgan-city.ru Памятник Леониду Красину в Кургане

Судя по петиции, православных оскорбляют факты биографии пламенного революционера. Они напоминают, что Леонид Красин в 1905 году стал лидером Боевой технической группы при ЦК РСДРП, которая занималась приобретением оружия и обучением «боевиков» для участия в вооруженном восстании. Кроме того, Красин участвовал в ограблении банков и почтовых отделений для поддержки подпольной революционной деятельности. Более того, участвовал в сбыте за границей изъятых церковных ценностей. Также их не устраивает то, что Красин был одним из инициаторов постройки мавзолея и бальзамирования тела Владимира Ленина.

В Курганской епархии считают, что лучше бы перенести памятник Леониду Красину подальше от Богоявленского собора «в более подходящее место». А именно, к торговому центру «Товарищество предпринимателей» или к дому по Красина, 31, где сейчас расположен офис Сбербанка.

Одна из продавщиц икон без стеснения заявила Znak.com: «Нам все равно, куда его уберут. Церкви нужна земля!» Дама надеется, что на месте памятника Красину появится Богоявленская площадь.

Возмущение епархиальной паствы разделяет и депутат Госдумы Александр Ильтяков, который был одним из меценатов Богоявленского храма. «Он (Красин) был террористом, проводил экспроприацию, по сути, грабежом занимался. Он бандит, нужно называть вещи своими именами, — заявил Ильтяков агенству Ura.ru. — Нужно сделать аллею или сквер с памятниками того времени, чтобы люди учились на ошибках». На месте памятника Красину депутат Госдумы предлагает установить монумент в честь основателя Кургана Тимофея Невежина, который изготавливают на данный момент в Екатеринбурге.

Мнение о том, что памятник Красину неуместен в столице Зауралья, разделяют и некоторые региональные депутаты. «Я считаю, все, что связано с коммунизмом, нужно бульдозером сносить!» — высказал Накануне.RU свою точку зрения депутат Курганской областной думы Борис Шалютин.

Не удивительно, что инициатива епархии демонтировать памятник выдающемуся советскому деятелю возмутила прежде всего курганских коммунистов. «Я бы, конечно, убрал храм. Но позиция наша такая, что пусть все остается на своем месте, ничего убирать и тем более сносить не нужно. Если это целенаправленно и организованно, то это очень опасно, — высказал свое возмущение агентству Ura.ru лидер зауральских коммунистов, завкафедрой отечественной истории Курганского государственного университета Василий Кислицын. — Это фашизм — разрушать памятники без разбора. После этого появляются Украина и Донбасс. Если это не связано с идеологией, а идет борьба за землю, тогда вообще стыдно!».

Точку зрения коммунистов на перенос памятника Красину поддерживает немалое число горожан. Курганский блогер Илья Винштейн поделился своим отрицательным отношением к переносу в авторской колонке на ИА «Уральский меридиан». «В последние годы Русская православная церковь слишком много себе позволяет, — считает он. — Слишком много для религиозной организации в светском государстве. И вечно они чему-то оскорбляются. Покемоны это, картинка в Интернете или даже бронзовый памятник, безмолвно смотрящий вдаль. Сегодня батюшки требуют перенести памятник, а завтра они начнут требовать переименовать улицу Красина в Богоявленскую. И конца этому не будет… Памятник Леониду Красину в Кургане был открыт в 1978 году. В 2007 началось строительство Богоявленского храма. В 2015 богоугодное заведение распахнуло свои двери. Улавливаете мысль? Это не памятник пристроили к храму, а храм к памятнику. Бронзовый Красин стоит там 38 лет, а церковь всего один год!».

«Неужели служители церкви никак не поймут, что нельзя просто так выдернуть памятник и поставить его на любом свободном пяточке? Этот монумент изначально разрабатывался для этой свободной площадки, он находится в едином контексте общего архитектурного ансамбля. Находился до строительства храма. Господа, давайте без маразма. Памятник мешает кому-то молиться? Кричит, топчет бронзовыми ногами, отпугивает прихожан? Нет! Он просто стоит и смотрит вдаль», — продолжил блогер.

Активные курганцы создали на генераторе петиций обращение к губернатору Курганской области, главе города и правительству Зауралья, где также просят оставить память о Красине в покое. «Памятник уроженцу Кургана, первому советскому дипломату был установлен в центре города в 1978 году и сегодня является объектом культурного наследия регионального значения, — отмечают курганцы в петиции. — Он считается одной из красивейших скульптур и визитной карточкой города. На открытии Богоявленского собора даже известный министр культур РФ Владимир Мединский, на деньги которого в том числе строился храм, когда его спросили о соседстве храма рядом с революционером, ответил так: «Пусть будет Красин, пусть туда приводят школьников, пусть рассказывают, что был такой человек, что он что-то сделал в истории. Ведь любой памятник — это урок жизни».

Как человек, не понаслышке знающий туристический потенциал Курганской области, директор АНО ЦКТ «Клуб уральских блогеров» Александр Аникин поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими соображениями относительно «вопроса о Красине».

«Я общался с краеведами Кургана по поводу епархиальной инициативы переноса памятника Леониду Красину, и могу сказать, что мнение их однозначное — из истории, как из песни, слов не выкинешь. Независимо от времени установки, памятники не должны повреждаться, переноситься, как вздумается любой инициативной группе, пусть даже она и принадлежит к какой-нибудь конфессии. На мой взгляд, перспектив у представителей РПЦ по поводу переноса памятника Красину нет никаких. Скорее всего притязания связаны с расширением церковной территории под хозяйственные помещения, под воскресную школу, к примеру. Потребности прихода в подсобных помещениях есть, безусловно. Но притязания на площадь Красина, я считаю, несвоевременные. Жители Кургана в большинстве своем отстаивают памятник Красину и площадь, как достопримечательное место города. Они голосовали за благоустройство памятника, облагораживали территорию, отдавая дань уважения к прошлому», — считает Аникин.

Справка

В «Большой Советской Энциклопедии» про Леонида Борисовича Красина сказано, что родился он в 1870 году в Кургане, в семье чиновника. Является советским государственным деятелем и коммунистом с 1890 года. Во время учебы в Петербургском технологическом институте был членом группы Бруснева. В1891 году исключён из института и выслан. Работал техником, инженером (без диплома) на строительстве Сибирской железной дороги. С 1900, по окончании Харьковского технологического института, вместе с Р.Э. Классоном возглавил в Баку строительство электростанции «Электросила» и электрификацию нефтяных промыслов. Собрал в Баилово ядро бакинской социал-демократической организации. Поддерживал регулярную связь с ленинской газетой «Искрой», организовал для неё транспорт через Иран и Батуми. С В.З. Кецховели организовал нелегальную типографию «Нина». Пользуясь служебным положением, ездил по стране для создания централизованного технического партийного аппарата, установления связи с местными организациями, налаживания партийных финансов, транс­портировки и распределения литературы, переправки членов партии за границу и обратно. С 1904 работал в Орехово-Зуеве: руководил строительством электростанции, работами по электрификации города и «Морозовской мануфактуры». Работал зав. кабельной сетью «Электрического общества 1886» в Петербурге, не прекращая активной партийной деятельности. Один из организаторов первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». Во время революции 1905−07 член Петербургского совета. По предложению В.И. Ленина — «ответственный техник, финансист и транспортер…» партии — руководил снабжением боевых дружин. С началом Первой мировой войны 1914−18 был директором нескольких российских заводов, принадлежащих ранее фирме «Сименс и Шуккерт».

В декабре 1917 вернулся к активной политической жизни: участник мирных переговоров в Бресте. Летом 1918 член советской делегации в Берлине, где добился экономически выгодных соглашений. В 1918 член Президиума ВСНХ, проделал большую работу по привлечению на сторону Советской власти технической интеллигенций. Отвечал за снабжение Красной Армии. В 1919 стал нарком путей сообщения. В декабре 1919 возглавлял советскую делегацию на мирных переговорах с Эстонией. В 1920−23 — полпред и торгпред в Великобритании и одновременно нарком внешней торговли. В марте 1921 подписал англо-советское торговое соглашение. В 1922 участник международной конференции в Генуе и Гааге. В 1924 — полпред во Франции. С 1925 полпред в Великобритании, где и скончался в 1926 году. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.