Инновационный центр «Сколково», Московская область, 26 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев вместе с участниками форума «Открытые инновации» в Сколково были эвакуированы из зала, где проходит форум. Сотрудники МЧС вошли в помещение форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Во время дискуссии ведущий призвал «в целях безопасности покинуть помещение», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, по словам корреспондента, в корпусе, где проходит форум, пахнет гарью и заметен легкий дым.

Возможно, был пожар на втором этаже.

26 октября в технопарке «Сколково» начал работу пятый форум «Открытые инновации» — уже зарегистрировались около 12 тыс. участников из 93 стран мира. Своей основной задачей организаторы форума считают помощь в налаживании и укреплении связей между всеми его участниками и отстаивание интересов центральной фигуры, ради которой экосистема создана и развивается, — технологического предпринимателя.