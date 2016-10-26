Бурятия, 4 июня, 2004, 08:30 — ИА Регнум. В Улан-Удэ 7 июня начнет работу российско-немецкий форум "Мосты сотрудничества". В нем примут участие представители различных профессиональных кругов Германии, Австрии и Швейцарии, а также филологи, преподаватели немецкого языка, политики, экономисты, журналисты, бизнесмены, представители сферы туризма и экологии из Бурятии. Всех их объединяет только одна черта - они уже наладили сотрудничество со своими партнерами из немецко-говорящих стран.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, форум организован по инициативе Бурятского госуниверситета при поддержке правительства Бурятии, а также немецких организаций "Институт имени Гете" и германской службы академических обменов. В рамках четырехдневного форума в столице Бурятии состоится научно-практическая конференция германистов, пленарные заседания различных профессиональных сфер, мастер- классы для студентов.