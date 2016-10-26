Химки, Московская область, 26 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В отношении холдинга ИКЕА следственный отделом по городу Химки (Московская область) возбуждено уголовное дело. Основанием послужил факт неуплаты налогов в 32 миллиардов рублей при продаже долей в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)». Информацию предоставил источник в правоохранительных органах, сообщает РАПСИ.

severpost.ru Уголовное дело

Немецкая ИКЕА уклонилось от постановки на учёт в России по месту своего постоянного представительства и таким образом «сэкономила» на налогах в России.

Источник отметил, что компания «ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ» (Германия) купила у ООО «ИКЕА МОС» 99,9992% доли. Стоимость оказалась в пять раз ниже рыночной и составила около 35 миллиардов рублей. Юристы ИКЕА мотивировали свои действия тем, что уже уплатили налоги в Германии, но следствие установило несоответствие в суммах.