Киев, 26 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Киеве в честь 100-летия событий так называемой Украинской революции 1917−1921 годов появится памятник Симону Петлюре. Правительство Украины утвердило соответствующее решение в плане мероприятий.

Симон Петлюра в Каменце-Подольском

Согласно документу, в рамках празднования будет установлен памятник Петлюре, построен монумент Соборности Украины в Киеве, а также ряд мемориалов и памятников в регионах. Празднование пройдет «при участии представителей иностранных государств», сказал на заседании правительства министр культуры Украины Евгений Нищук.

Впервые на государственном уровне память националиста Петлюры была почтена 25 мая 2016 года — в связи с 90-летием убийства Петлюры была объявлена минута молчания. Согласно постановлению Верховной рады «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году», 25 мая было объявлено Днем памяти.

Напомним, что 25 мая 1926 года Петлюра был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, которого позже оправдал суд, приняв во внимание его мотивы — месть за родных и за всех евреев, погибших во время петлюровских погромов. Симон Петлюра — предводитель националистического движения на Украине в годы Гражданской войны. Прославился жестокими расправами над мирными жителями.