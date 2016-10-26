Омск, 26 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Омской области четверо сотрудников ОМВД России по Павлоградскому району осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 октября, в областном следственном управлении СКР.

Joe Gratz Суд

Полицейские избили четверых жителей села Южное, пытаясь «выбить» из них признательные показания.

Следствие и суд установили, что 17 января 2015 года старший участковый уполномоченный полиции Рустам Ахметов, а также начальник районного отделения уголовного розыска Владислав Богомолов, старший оперуполномоченный Евгений Дубовиков и инспектор-кинолог Юрий Дизер избили четверых ранее судимых сельчан. Троим из них полицейские с помощью электрошокера нанесли удары разрядами тока по голове и телу. По данным ведомства, таким образом полицейские пытались получить признательные показания в убийстве пожилой сельской жительницы.

Однако задержанные в убийстве признаваться не стали. В отделе полиции их незаконно удерживали несколько дней. После этого один из сельчан согласился сознаться в совершении нескольких хищений.

«В результате указанных преступных действий были существенно нарушены охраняемые законом права граждан, а также интересы общества и государства, подорвано доверие к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и умален их авторитет как представителей власти», — говорится в сообщении областного СУ СКР.

Добавим, после возбуждения уголовного дела полицейские были отстранены от занимаемых должностей. Свою вину они не признали. Приговором суда Рустаму Ахметову назначено 5 лет, Владиславу Богомолову и Юрию Дизеру — 4 года 2 месяца, Евгению Дубовикову — 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком от 4 до 2 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в этом году расследовали несколько громких дел в отношении полицейских.

Весной текущего года за избиение задержанных был осужден омский полицейский, которого жители региона прозвали «бешеным майором». А в июне 2016 года был вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, торговавшему информацией об умерших.

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