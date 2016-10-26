Москва, 26 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. У рубля практически нет шансов на рост до конца 2016 года, в пользу укрепления доллара работает большинство факторов на рынке. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 октября руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя, комментируя прогнозы относительно серьезного падения рубля к концу 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

«Участники валютного рынка бьют тревогу, глядя на текущее значение курса доллара. Российский рубль продолжает укрепляться, даже несмотря на слабую динамику нефтяного рынка. Текущая стоимость доллара и барреля давит на федеральный бюджет. Финансовые власти страны вряд ли оставят эту ситуацию без внимания. Вполне вероятно, что нас ожидают новые высказывания со стороны Минфина или ЦБ относительно того, что «деревянный» чрезмерно укрепился в последнее время», — предположил он.

Также стоит отметить такой фактор, как сезонность, говорит эксперт. «Традиция последних лет — рост доллара в 4 квартале. Как минимум последние 3 года в последние месяцы года мы наблюдали такую динамику. Еще один фактор риска — ставка Федеральной Резервной Системы США. Инвесторы ставят на то, что в декабре ФРС пойдет на очередное повышение ставок. Это ударит по рисковым активам, в том числе ‑ и по рублю», — указывает он.

Помимо этого, на конец 2016 года приходятся достаточно большие выплаты по внешнему долгу российских компаний. «Только в декабре предстоит выплатить около 17 млрд долларов. Покупки валюты для выплаты кредитов могут спровоцировать рост курса американской валюты», — объясняет аналитик.

Риском для рубля являются выборы в США, предупреждает Задоя. «Некоторые участники рынка указывают, что победа Трампа скажется негативно на фондовых и валютных рынках, а победа Клинтон, наоборот, может поддержать биржи. Сохраняющаяся неопределенность так или иначе на пользу рублю вряд ли пойдет», — подчеркивает он.

Монетарная политика, проводимая Банком России, также не послужит укреплению рубля, поясняет эксперт. «Скорее всего, снижения ключевой ставки до конца 2016 года ожидать не стоит. В теории высокие ставки должны поддерживать курс валюты. Однако сейчас, в условиях, когда ставки уже слишком долгое время держаться выше 10%, это, скорее, негатив для экономики, и как следствие — для валюты. На практике высокие ставки не помогут рублю», — полагает Задоя.

Что касается цен на нефть, то лишь их выход из диапазона 50−53 доллара за баррель способен определить судьбу рынка энергоносителей на среднесрочную перспективу, убежден эксперт. «В случае пробоя отметки 53 долларов появится шанс для роста вплоть до уровня 60. Если будет пробита отметка 50, то нас ожидает снижение до 45−47$. Первый сценарий — позитив для рубля, второй — негатив», — считает аналитик.

«Мы не ожидаем потрясений на российском валютном рынке до конца 2016 года. Вероятнее всего, нас ожидает рост курса доллара до 65 — 67 рублей к январю. Более сильному ослаблению может способствовать только разочарование участников рынка нефти в текущем восходящем тренде», — заключил Задоя.

К концу 2016 года рубль ждет падение относительно доллара. Доллар США может подорожать до 65−69 рублей, прогнозируют ведущие эксперты банка БКС, банка Nordea, Райффайзенбанка, Альфа-банка и Промсвязьбанка. По их мнению, на ослабление российской валюты повлияют повышение ставки ФРС, президентские выборы в США, выплаты России по внешним долгам и возможная неудача переговоров ОПЕК по сокращению добычи нефти.