Саратов, 26 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Саратовской областной думе в двух чтениях 26 декабря принят законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 7700 рублей, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Те пенсионеры, чей доход ниже установленной суммы в размере 7700 рублей, будут получать в 2017 году социальную доплату — около 1500 рублей из средств федерального бюджета, отмечено в ходе принятия документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2016 год саратовские депутаты одобрили прожиточный минимум размере 7232 рублей.