Анкара, 26 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» озвучила свой прогноз по поводу объемов поставок газа в Турцию. Заместитель председателя правления компании Александр Медведев в корпоративном журнале «Газпром» сообщил, что в текущем году компания ожидает сокращение поставок в Турецкую Республику до 24,5 млрд кубометров, а в следующем, напротив, увеличения. Более того, есть вероятность, что в перспективе «Газпром» может принять участие в турецких проектах по электрогенерации.

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Медведев отмечает, что Турция является вторым по величине после Германии для «Газпрома» зарубежным газовым рынком. Что касается объемов поставок, то в 2015 году Россия поставляла турецким потребителям 27 млрд кубометров голубого топлива. В этом году компания ориентируется на экспорт в объеме 24,5 млрд кубометров.

«Прогноз на 2017 год — 25,1 млрд кубометров», — заявил заместитель председателя правления компании.

Медведев добавил, что российская компания не присутствует на рынке итоговых турецких потребителей. Дело в том, что «Газпром» экспортирует свой газ до границы Турции, далее им распоряжаются местные компании. Они распределяют голубое топливо, поэтому и работа с конечными потребителями — это тоже их компетенция.

Однако представитель «Газпрома» обратил внимание на то, что компания в принципе имеет интерес в совместной работе с турецкими компаниями в проектах по электрогенерации, так как интересно изучить возможности, предлагаемые этим бизнесом. В этой связи Медведев подчеркнул, что в перспективе есть вероятность приобретения уже существующих и строящихся проектов.

ИА REGNUM писало, что 10 октября Россия и Турция подписали межправсоглашение по проекту реализации газопровода «Турецкий поток». По последней информации, озвученной главой Минэнерго РФ Александром Новаком, прокладка труб начнется в 2017 году, а завершится в 2019 году. По условиям документа, 100% морского участка «Турецкого потока» будут принадлежать России, сухопутная часть — Турции. Как отметил президент РФ Владимир Путин по результатам подписания соглашения, в рамках обсуждения проекта стороны также договорились о предоставлении скидки на газ.

Однако взаимоотношения Росси и Турции в газовой отрасли не так позитивны, как хотелось бы думать на фоне договоренностей по «Турецкому потоку». Напомним, что турецкая компания Botas ранее начала судебное разбирательство против компании «Газпром». В октябре 2015 года Botas подала к российскому предприятию иск в арбитраж Стокгольма с требованием о снижении цены на голубое топливо. К такой мере турецкая компания прибегнула после того, как между собой Botas и «Газпрома» не удалось уладить этот вопрос. По мнению турецкой стороны, ретроактивный контракт Botas и «Газпром экспорта», заключенный в декабре 2014 года, необходимо пересмотреть и снизить цену.

Причем Анкара до сих пор, даже после договоренностей по «Турецкому потоку» и налаживанию связей между государствами, не отступила от своих претензий в международном арбитраже с требованием скидки на поставляемый российский газ. Как заявил сегодня, 26 октября, в интервью агентству Anadolu министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, в настоящее время продолжаются переговоры по скидке на газ с «Газпромом».

"Мы не сделали шаг назад в защите наших прав и интересов в арбитраже», — обозначил позицию властей Албайрак, добавив, что как только вопрос прояснится, то Турция заявит об этом официально.