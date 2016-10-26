Вашингтон, 26 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Помощница Клинтон, претендующей на пост главы Белого дома на выборах в США, писала в предвыборный штаб кандидата-демократа, что у нее «не все в порядке с головой», сообщает Wikileaks.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Портал публикует письма главы избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. В одном из них Хума Абедин (помощница Клинтон) 21 апреля 2015 года пишет, что для ее шефа не стоит менять формулировки в заранее написанных текстах.

«Ей придется больше пользоваться подсказками, у нее еще не все в порядке с головой», — пишет Абедин. Речь шла о формулировке осуждения использования республиканцем Джебом Бушем (он выбыл из президентской гонки) секретных финансовых источников.

Wikileaks опубликовал очередную, семнадцатую по счету порцию писем Подесты. Таким образом, в целом число опубликованных писем Подесты превысило 30 000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте WikiLeaks с июля 2016 года публикуется электронная корреспонденция, похищенная неизвестными хакерами из систем Национального комитета Демократической партии.

Стоит отметить, что окружение Клинтон и СМИ США обвиняют во взломе российских хакеров, хотя никаких доказательств этого до сих пор нет.