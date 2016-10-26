Москва, 26 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Решение продиктовано ухудшением состояния отношений между РФ и США, отметил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Cовфед

Сенатор отметил такие тенденции, как расширение НАТО на Восток, известные действия на Украине, принятие антироссийских санкций и нежелание США выполнять принятые обязательства по утилизацию плутония.

«Приостановление по всей видимости будет носить продолжительный характер», — заявил Цеков.

Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Приостановление соглашения стало несимметричной мерой на действия США. Россия готова и дальше принимать несимметричные меры в ответ на санкционную политику США, отмечает МИД.

Госдума 19 октября приняла закон о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему.