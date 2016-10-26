Майкоп, 26 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В одной из школ Адыгеи иммунизацию учеников старших классов от гриппа провели без согласия родителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 26 октября, нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан в РФ были выявлены сотрудниками надзорного ведомства в ходе проверки в гимназии №1 села Красногвардейское.

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Как выяснилось, прививки ученикам 8 и 9 классов сделали, но согласия законных представителей несовершеннолетних администрация школы не получала. В адрес директора образовательного учреждения внесено представление о недопустимости нарушения закона.

Добавим, что в настоящее время на территории Республики Адыгея регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, на прошло неделе превышение эпидемических порогов в целом отмечено не было. ОРВИ заболели 558 человек, что ниже эпидемического порога на 60,3% (эпидемический порог 31,3).

Иммунизацию населения республики против гриппа начали проводить с сентября текущего года. На сегодня от этого заболевания прививки получили более 117,8 тыс. человек. Это 26,2% от общей численности населения Адыгеи.