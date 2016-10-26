Барнаул, 26 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Специалисты Мостоотряда № 96 Алтайского филиала АО «Сибмост» завершают реконструкцию моста через реку Барнаулка по проспекту Ленина в краевой столице: уже заасфальтированы дорожное полотно (проезжая часть) и тротуары. Подробности о ходе реконструкции исторического объекта сообщили в пресс-службе компании.

АО «Сибмост» Проект реконструкции моста через реку Барнаулка по проспекту Ленина

АО «Сибмост» Реконструкция моста через реку Барнаулка. Завершающий этап

Заключительный объем работ включает в себя установку декоративных чугунных и гранитных изделий, выполнение кирпичной кладки декоративной стенки и облицовки ступеней лестничного схода гранитными плитами. Также необходимо выполнить устройство подсистем для гранитной облицовки стен.

Ранее мостовики осуществили снос торговых павильонов, выполнили переустройство и вынос инженерных сетей, разборку покрытия старого моста и тротуаров и некоторые другие работы.

В данный момент ведутся берегоукрепительные мероприятия (планировка откосов под укрепление монолитным бетоном), армирование монолитного лестничного схода.

«Мостовой переход на участке проспекта Ленина между улицами Мало-Тобольской и Мало-Олонской, в соответствии со сроками договора, будет готов в ноябре 2016 года. Цена контракта составляет 209 988 000 руб», — отмечают в АО «Сибмост».

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание в Барнауле туристско-рекреационного кластера предусмотрено в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».

На реализацию концепции федеральный бюджет выделяет 691,6 млн. рублей. Доля местного бюджета в правительственном постановлении от 2014 года определена в размере 200 млн. рублей.

На первом работы велись по нескольким направлениям. «Проводим реконструкцию двух мостов через реку Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистический, террасирование Нагорного парка, строим современную котельную на улице Чехова, которая будет обеспечивать теплом объекты туристического кластера — практически всю историческую часть города Барнаула», — подчеркивал год назад первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Местные власти полагают, что развитие инфраструктуры в этой части краевого центра не только обеспечит необходимыми ресурсами новые туробъекты, но и поможет сохранить от ливневых вод исторические здания, даст толчок к освоению правого берега Оби.