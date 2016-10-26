Самара, 26 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В регулярном расписании две новинки: после годичной паузы с 16 ноября возвращается ежедневный регулярный рейс в Алматы (вылет из Самары в 23:00, перевозку пассажиров на B737−800 будет осуществлять авиакомпания «Победа») и раз в неделю будет рейс «Самара-Тель-Авив» («Уральские авиалинии»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

skeeze Посадка самолета

Московское направление традиционно самое загруженное, его будут обсуживать сразу пять авиакомпаний — «Аэрофлот», «Сибирь, «ЮТэйр», «Победа» и «Уральские авиалинии». Они планируют делать до 14 вылетов в сутки по маршруту Самара-Москва.

До трех вылетов в сутки запланировано в Санкт-Петербург, на этом направлении будут работать «Нордавиа», «ЮТэйр» и авиакомпании «Россия». Улететь в северную столицу можно будет в любой день недели.

Не обойдется зимнее расписание из без такого востребованного направления как Сочи. В столицу зимней олимпиады пассажиров будут доставлять «Уральские авиалинии» (до 3 рейсов в неделю), в конце декабря к ним присоединиться «Нордавиа», а во время зимних каникул на этот маршрут встанет третий перевозчик — «Россия». Кроме того, в регулярном расписании самарского аэропорта такие южные направления как Симферополь, Краснодар, Минеральные воды, Ростов и Волгоград.

Регулярное международное расписание включает рейсы в Дубай, причем работать на этом маршруте будет не только Flydubai (два рейса в неделю), но и «Уральские авиалинии» (с 5 ноября и до конца зимних каникул, вылеты по субботам). К двум традиционным рейсам из Самары в Прагу «Чешские авиалинии» на период зимних каникул добавятся еще два. До 30 января Finnair планирует выполнять до 3 рейсов в неделю из Самары в Хельсинки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 октября 2016 Международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перейдет на зимнее расписание полетов. В осенне-зимнюю навигацию 2016/2017 перевозку пассажиров по 31 регулярному направлению будет осуществлять 21 авиакомпания.