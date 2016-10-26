Чебоксары, 26 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии в 2017 году возрастёт минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Он будет увеличен на 5% и достигнет 6,08 рублей в расчёте на 1 кв. метр. Соответствующий проект постановление одобрен сегодня, 26 октября, на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Капремонт в Чебоксарах по ул.Привокзальная

В настоящее время минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2016 год установлен в размере 5,8 рубля на 1 кв. метр общей площади помещения. В 2017 году плата возрастёт на 5% (или на 28 копеек), достигнув 6,08 рублей. «Необходимо поднять», — заявил замминистра строительства Чувашии Максим Иванов, не став уточнять причины повышения и сославшись на индекс потребительских цен. Напомним, в 2015 году плата за капремонт составляла 5,5 рублей за 1 кв. метр.

Читайте также: Чувашия рассчитывает собрать триллион по капремонту?

По прогнозу Минстроя Чувашии, в 2017 году сбор средств за капремонт с собственников помещений составит 1 млрд 50 млн рублей. Напомним, в марте этого года Чувашия выпустила постановление правительства о сборе с населения почти 927 млрд рублей на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. После разразившегося скандала власти отозвали решение, сославшись на техническую ошибку в документе.

По данным чувашских властей на 1 октября 2016 года, поступление взносов на капремонт составляет 72%.

Читайте также: В Чувашии первой жертвой закона о капремонте выбрали 83-летнюю старушку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году директор регионального «Фонда капремонта» в Чувашии получил девять представлений от прокуратуры региона по итогам проверки выполнения работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Руководителя наказали за затягивание сроков капремонта и ненадлежащий контроль, отсутствие должной работы с недобросовестными подрядчиками. При этом ранее в Чувашии в ряде муниципалитетов выявлены факты необоснованного включения в программу капремонта тех или иных домов. Так, в Шумерле в неё вошёл несуществующий дом (ул. Красноармейская, д.17/1) и два ветхих дома (с превышением 70-процентного износа) — по улицам Мира, 33 и МОПРа, 29. В Чебоксарах в программу на 2014 год вошёл капитальный ремонт системы горячего водоснабжения дома по Московскому проспекту, 8, которая в доме отсутствует. Проверкой также были вскрыты отдельные факты завышения подрядчиками стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.