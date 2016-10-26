Курск, 26 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Польские волонтёры из содружества «Курск», ухаживающие за мемориалами красноармейцев в Польше, прибыли в Россию с первым официальным визитом. «Нас встречают как своих, я в восторге!» — сообщил сегодня, 26 октября, корреспонденту ИА REGNUM командир «Курска» Ежи Тыц.

Польские волонтёры из содружества «Курск» впервые в Курске

Визит начался с посещения города Курска, именем которого и названа волонтёрская организация.

Польские граждане приняли участие в открытии мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Амазаспа Бабаджаняна, получившего высокое звание за успешное форсирование Днестра 20-й гвардейской механизированной бригады, которой командовал полковник Бабаджанян. Доска была открыта в школе № 5, где во время войны располагался штаб 395-го гвардейского стрелкового полка.

«В своей речи перед школьниками я подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая могла бы победить возрождающийся фашизм. Вы должны помнить, сказал я, что вы — сыны великой нации и вы несёте ответственность за сохранение мира на планете Земля», — сообщил командир «Курска» корреспонденту ИА REGNUM.

Польские волонтёры также возложили цветы к памятнику красноармейцам, павшим в боях Великой Отечественной войны, а также на могилы моряков подводной лодки «Курск» и русских солдат, погибших на Северном Кавказе.

«Далее нас ждут Елец, Саранск, Москва и деревня Сатино Русское, где мы поклонимся Евгению Родионову, убитому в Чечне за отказ перейти из христианства в мусульманство, встретимся с его матерью», — уточнил Тыц.

ИА REGNUM отмечает, что пограничник Евгений Родионов, замученный боевиками с Северного Кавказа, был призван в армию из Калининградской области.

В этом году г. Озёрске Калининградской области, где в 1990-е годы дислоцировалась воинская учебная часть № 2631 Пограничных войск РФ, был открыт памятный знак Родионову. На мемориальной доске написано: «Воин-мученик Евгений Родионов на войне вместе с группой сослуживцев 100 дней провёл в плену у чеченских боевиков, подвергаясь жесточайшим пыткам. Отказался от предложения переменить веру, предать Родину в обмен на свободу, за что был зверски убит».

Напомним, «Курск» был основан в 2009 году, активную деятельность начал в 2012 году. За три с половиной года волонтёры восстановили в Польше 24 памятника советским солдатам и три военных кладбища.

Минувшим летом Ежи Тыц был награждён медалью Минобороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».