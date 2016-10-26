Пермь, 26 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Мотовилихинском районе Перми возник крупный пожар в многоэтажном здании, принадлежащем медчсанчасти № 140. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, на ликвидацию возгорания ушло примерно 45 минут. На месте пожара работало 36 человек личного состава и 12 единиц техники.

59.mchs.gov.ru Пожар в больнице Перми

Задымление произошло на четвертом этаже. Эвакуировано 30 человек: пациенты и медицинские работники. Жертв нет.

В результате пожара пострадали внутренние помещения здания. В настоящее времяустанавливается причина пожара и размер ущерба.