Берн, 26 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Швейцарии астрономы из университета Берна утверждают, что ближайшая к Земле планета, вращающаяся вокруг красного карлика — Проксима b — может обладать значительными запасами воды и быть похожей по свойствам и по размеру на Землю. Статья Янна Алиберта и Уильяма Бенца опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

qimono Планета

По расчетам исследователей, планеты, вращающиеся на небольшом расстоянии от красных карликов, обычно бывают небольшими — их радиус составляет от половины до 1,5 радиуса Земли. Планета Проксима b, официально «открытая» в августе 2016 года, вращается вокруг небольшого красного карлика.

Астрономы утверждают, что именно у таких звезд формируются преимущественно землеподобные небесные тела. Это подтверждается тем, что более крупные планеты у красных карликов не удалось обнаружить телескопу «Кеплер».

Для проверки своей теории, они создали компьютерную модель зарождения планет у типичного красного карлика. Модель показала, что почти все такие планеты действительно похожи на Землю и должны обладать значительными запасами воды (около 10% их массы).