Москва, 26 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Москве создана комплексная система поддержки городских предприятий, включающая льготные ставки аренды земли, налоговые льготы, помощь в реконструкции и строительстве производственных зданий, заявил в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в городе растет количество инвестиций и рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«За последние 6 лет в Москве было построено более 100 различных производственных объектов общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров. В стадии строительства находятся еще 52 производственных объекта общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров», — заявил Собянин.

Он добавил, что в 26 технопарках арендовали площади 1400 высокотехнологичных предприятий.

В целом, в 2015 году объем инвестиций в экономику города вырос на 1,6%. «Если же сравнивать с 2010 годом, то в экономику Москвы ежегодно вкладывается на 60% больше инвестиций, чем 6 лет назад, в сопоставимых ценах», — уточнил он.

Ранее Собнин сообщил, что в 2016 году зафиксирован рост инвестиционной активности. Темпы инфляции ощутимо снизились.