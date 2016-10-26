Чита, 26 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Забайкалье завершены работы на месте крушения вертолета Robinson в Балейском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Забакальскому краю. Оперативная и аэромобильная группы вернулись в пункт постоянной дислокации.

Alan Radecki Вертолет Robinson

«Забайкальскими спасателями завершены работы по сбору фрагментов воздушного судна и вывозу с места происшествия останков погибших. Проведена очистка прилегающей территории в зоне падения вертолета», — рассказали в ведомстве, отметив, что силы МЧС также обеспечивали работу следственно-оперативной группы и представителя Межгосударственного Авиационного Комитета, комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Кроме того, спасатели аэромобильной группировки в ночное время обеспечивали охрану места падения вертолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 23 октября стало известно о том, что вертолет Robinson, принадлежащий ООО «Урюмкан», не вышел на связь. Борт вылетел вечером 22 октября по маршруту Золотореченск Оловяннинского района — артель «Дзалай-Кадай», распологавшейся в районе Нижнее Гирюнино Балейского района. На борту находилось три человека, один из которых генеральный директор золотодобывающей компании «Урюмкан». В результате падения воздушного судна все люди погибли. Возбуждено уголовное дело.