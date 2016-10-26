Красногорск, 26 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Московской области отмечается сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по сравнению с прошлым годом на 11,2% и уменьшение числа погибших и раненых на 13,9% и 11,2% соответственно. Тем не менее, автолюбители продолжают активно нарушать ПДД — в адрес автовладельцев в Подмосковье было направлено около 3,3 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности, что на 33% превысило показатели 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра безопасности дорожного движения Московской области.

Skullman Водитель автомобиля

Основным видом нарушения ПДД в Московской области является несоблюдение установленного скоростного режима — 96% случаев. Кроме того, водители нарушают требования ПДД об остановке перед стоп-линией на перекрестке при запрещающем сигнале светофора и правила пересечения ж/д переездов.

Также рубежами контроля часто фиксировалось несоблюдение правил проезда регулируемого перекрестка. Помимо этого, на основе записей с мобильных комплексов фотовидеофиксации «Паркон» и «Паркрайт» за несоблюдение правил парковки к административной ответственности были привлечены более 69 тысяч автомобилистов.

Напомним, по данным пресс-службы министерства транспорта Московской области, с начала 2016 года было вынесено более 700 тысяч постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября на трассе М4 «Дон» в Подмосковье произошло крупное ДТП, жертвами которого стали семь человек. По предварительным данным, авария с участием микроавтобуса Volkswagen, в котором находились 14 человек, и двух фур могла произойти из-за несоблюдения дистанции и нарушения скоростного режима.