Москва, 26 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика города адаптировалась к новой реальности. Он отметил, что в первом полугодии 2016 года рост инвестиционной активности продолжается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Экономика преодолела острую фазу кризиса и возвращается к росту», — сообщил он.

По его словам, доля «нефтегазовых» доходов в бюджете сократилась с 18% до 4%.

«Прошедшее время было нелегким для России и ее столицы. Мы с вами живем в условиях кризиса, который проявляется не только в динамике макроэкономических показателей, но и напрямую бьет по карману многих московских семей. Тем не менее, экономические и другие проблемы не смогли нарушить социальную стабильность в Москве и поставить крест на планах развития города. Ничего подобного не произошло. Трудности последних лет не повергли москвичей в уныние, а, наоборот, мобилизовали и сплотили людей», — отметил градоначальник.

Напомним, 26 октября в Мосгордуме Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Москвы и об основных параметрах проекта бюджета города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.