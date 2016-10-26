Ярославская область, 26 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Строительство межпоселкового газопровода в Борисоглебском районе Ярославской области обернулась для местной администрацией разбирательством с правоохранительными органами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, чиновники оплатили фактически невыполненные работы, а газопровод, который должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2014 году, не завершен до сих пор.

ИА REGNUM Вывеска СУ СКР по Ярославской области

Как установлено в ходе проверки, муниципальный контракт на строительство газопровода, соединяющего поселок Борисоглебский и деревню Андреевское, был заключены 2014 году. Срок выполнения работ, прописанный в контракте — до 1 декабря 2014 г. Однако обязательства по муниципальному контракту подрядчиком до настоящего времени в полном объеме не исполнены, газопровод в эксплуатацию не введен. Но, несмотря на это, оплату по контракту подрядчик получил.

При этом администрация Борисоглебского района не приняла своевременных мер по понуждению подрядчика к ответственности, констатирует прокуратура. В нарушение законодательства, требование об уплате неустоек подрядчику длительное время не направлялись, никто не заставлял его и закончить работу.

В результате проверки в адрес главы Борисоглебского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона. Также с вопросом оплаты невыполненных работ разбирается СУ СКР по Ярославской области — в рамках доследственной проверки.