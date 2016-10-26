Черкесск, 26 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Жителей Северного Кавказа испытывает на прочность непогода. Уже не один день из субъектов округа поступают сообщения о чрезвычайных ситуациях, вызванных ураганными ветрами, сильнейшими дождями, снегопадами.

Николай Дубовской. Первый снег. 1910

Установившаяся на Юге России погода далека от стандартной для этого времени года. Даже старожилы не припомнят, чтобы в октябре случались такие катаклизмы.

Странной в своем разнообразии выглядит и «палитра красок» непогоды. Одни республики Северного Кавказа оказались с плену снежных заносов, другие в это же время заливает дождем, превращая в Кавказскую Венецию, в третьих от ветра рушатся деревья и срывает крыши.

При этом и значения температуры в регионе резко отличаются от привычных для октября — столбики термометра в отдельных республиках опустились ниже нулевой отметки, а в горах и вовсе похолодало до — 7−12.

Астемир Алхас Первый снег в КБР

Так, на Кабардино-Балкарию минувшим днем, 25 октября, обрушился снегопад. В ряде населенных пунктов из-за него даже сложилась аварийная ситуация. Были порваны линии электропередачи в Нальчике, в региональное управление МЧС поступило около 200 обращений от горожан, которые сообщали об упавших деревьях. Коммунальные службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия стихии. По прогнозам, снегопады продолжатся и дальше, в горах осадки будут наиболее сильными.

Дагестан заливают дожди, которые не прекращаются уже вторую неделю. Норма осадков только за последние трое суток превышена на 286%. По словам начальника Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалима Дадашева, непогода в дагестанской столице связана с тем, что на данный момент республика находится под воздействием двух фронтов — антициклона, центр которого расположен в Поволжье, в районе Нижнего Новгорода, и Саратова, а на юге — в Иране — находится циклон.

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dag.aif.ru Дожди в Дагестане

«Из-за того, что вынос воздушных масс идёт юго-восточный, отличаются и температуры на суше (низкая) и на море (высокая). В связи с этим и наблюдается обильное выпадение осадков, преимущественно в предгорных и приморских районах», — приводит слова главного метеоролога республики пресс-служба администрации Махачкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Дагестана уже отмечено подтопление. В столице региона подтопленными оказались около 40 домовладений. К сожалению, синоптики дают неутешительный прогноз: осадки в Дагестане будут продолжаться до конца текущей недели и прекратятся только к утру 30 октября. Однако передышка продлится всего до 4−5 ноября. Непогода продолжит испытывать дагестанцев на прочность. По прогнозам, к Дагестану подступает волна холода и установятся небывалые для этого времени года низкие температуры.

У жителей Карачаево-Черкесии появилась надежда на прекращение сильного ветра, который бушует над регионом с прошлой недели. Порывы его достигают свыше 20 м/с. Уже отмечены случаи обвала деревьев, срыва кровли с домов. Температурные показатели и в этой республике также далеки от нормы — минусовых температур жители республики в октябре не припомнят. Коммунальные службы в авральном режиме восстанавливают поврежденные линии электропередачи. По прогнозам, ветер должен сбавить свою силу уже к 27 октября.

Mss Sss Последствия ветра в КЧР

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Снегопады в Ингушетии — тоже нехарактерные для осени — заставили коммунальные службы работать в усиленном режиме. В ряде населенных пунктов региона оборваны линии эелектропередачи. В настоящее время для восстановления поврежденных линий задействованы все имеющиеся в республике силы и средства. К последствию обильного снегопада привлечены дополнительные силы.

Неустойчивая температура воздуха — в ночное время отрицательная, а днём — положительная — ведет к образованию гололеда на дорогах. В связи с этим всех автовладельцев призвали быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, скоростной режим и обязательно заменить летнюю резину на зимнюю. По прогнозам и в этой республике продолжится неустойчивая погода, которая может привести к экстремальным ситуациям.

Кадр из видео сайта youtube.com пользователя Горячие Новости Заснеженная Ингушетия

Ухудшение погоды прогнозируют и в других субъектах СКФО. В Чечне возможны осадки в виде мокрого снега, ветер, туман. В Северной Осетии накануне, 25 октября, был закрыт для проезда транспорта участок дороги от города Владикавказа до населенного пункта Ларс. Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. Сегодня утром, с 11:00, движение было частично разрешено, за исключением большегрузных машин и автобусов свыше 30 посадочных мест.