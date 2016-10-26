Москва, 26 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. На территории семи стран СНГ началась масштабная проверка сил ПВО, учения объединенной системы ПВО проходят в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, сообщает Минобороны РФ.

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Тренировка управляется из центра в Подмосковье. В проверке задействованы более 130 командных пунктов, около 100 боевых самолетов, в том числе истребители Су-27, Миг-29, МиГ-31.

Проверка началась в 08:00 мск 26 октября. Помимо истребителей, в небо поднялись бомбардировщики Су-24, Су-34,штурмовики Су-25, самолеты дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95 и вертолеты Ка-27 и Ми-8.

Минобороны РФ уточняет, что в ходе учений будут отработаны действия при нарушении воздушного пространства и государственных границ, а также при угоне самолета и оказании помощи экипажам воздушных судов, которые терпят бедствие. Также самолеты проведут

Также в воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана и Армении пройдут совместные маневры для обозначения воздушных судов-нарушителей.