Красноярск, 26 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал строительство дороги в микрорайоне «Слобода Весны». В основе строительства новой дороги в микрорайоне — комплексный подход. На двухполосной дороге протяженностью 642 метра устроена ливневая канализация, созданы парковочные карманы, установлены шумозащитные экраны, предусмотрена велодорожка. На данный момент работы по строительству нового объекта дорожной инфраструктуры близятся к завершению.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в микрорайоне «Слобода Весны»

Как отмечает представитель подрядчика — директор ООО «ПК «ДСУ» Роман Скрипальщиков, особенность новой дороги — в создании достаточно большой зеленой территории. «Практически две третьих всех работ составляют озеленение и благоустройство пешеходных зон. Вдоль дороги посажено порядка 250 деревьев, более 6 тысяч кустарников, газону отведено 16 тысяч квадратных метров. В итоге получился небольшой бульвар, по которому можно будет гулять, а также, не мешая пешеходам, кататься на велосипеде», — говорит он.

Дорога в микрорайоне «Слобода Весны» обеспечит пешеходную и транспортную доступность к детскому саду №39 по улице 9 мая. Дошкольное учреждение посещают порядка двухсот ребятишек. По словам заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе детского сада №39 Евгения Здора, около 80 процентов родителей привозят детей на автомобилях: «Для нас очень важно, что со строительством дороги появилась хорошая парковка для автомобилей. Выражаю общую благодарность и от коллектива учреждения, и от родителей. Теперь наш садик приобрел новый облик».

В рамках выездной инспекции глава города Красноярска Эдхам Акбулатов акцентировал внимание на том, что новая дорога в строящемся микрорайоне не должна использоваться застройщиком для движения большегрузной спецтехники и поставил задачу департаменту градостроительства взять этот вопрос на контроль.

В завершение инспекции Эдхам Акбулатов отметил: «В отличие от других точек города, где в первую очередь строится жилье, а потом социальные объекты, в этом микрорайоне социальная и дорожная инфраструктура формируется до ввода в эксплуатацию жилых домов. Новая дорога обеспечит как транспортную, так и пешеходную доступность между проспектом Авиаторов и улицей 9 мая. При этом важно, что этот объект стал пилотной площадкой по масштабному оборудованию пешеходных дорожек города тактильной плиткой, которая позволяет ориентироваться в пространстве людям с ослабленным зрением. Такой опыт необходимо тиражировать».

Добавим, что открыть дорогу в микрорайоне «Слобода Весны» планируется до 1 ноября текущего года.