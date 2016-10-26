Калининград, 26 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Мэрия Калининграда не давала разрешения проводить гей-парад в черте города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью мэрии Калининграда Владимир Абрамов.

prussia39.ru Памятный знак героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кёнигсберга, возле которого едва не прошёл гей-парад

Напомним, сегодня, 26 октября, один из активистов ЛГБТ-сообщества в России Николай Алексеев опубликовал официальное письмо от мэрии Калининграда, согласно которого ему якобы разрешено провести «публичное мероприятие» в городе.

В ответе мэрии Калининграда за подписью и.о. главы городского округа Натальи Дмитриевой сказано: «Предлагаем Вам провести митинг после 12 ноября (сам активист просил разрешение провести гей-парад 4 ноября в День народного единства. — ИА REGNUM ) в любое удобное для Вас в парке «Южный» на площадке у Памятного знака героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кёнигсберга».

Ответ мэрии Калининграда ЛГБТ-сообществу

Рупор секс-меньшинств оптимистично заявил, что Калининградская область может стать первым в России регионом, где пройдет подобная акция (ранее активисты подал заявки на согласование митинга в 39 субъектов Российской Федерации, однако все они были отклонены под теми или иными предлогами.

Однако в мэрии корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что с выводами представители ЛГБТ-сообщества поторопились.

«Было обращение от господина Алексеева из Москвы с просьбой провести гей-парад на улице Чайковского (намёк на нетрадиционную ориентацию композитора. — ИА REGNUM ) в Калининграде. В соответствии с законом мы ему ответили, что эта улица не входит в список мест, официально разрешенных для проведения публичных общественных мероприятий, — сообщил Абрамов. — В письме мы указали, что есть одно место в Калининграде, где разрешены разного рода акции и шествия — парк «Южный». То есть, мы сообщили заявителю, что ему надо изменить дислокацию. На этом этапе наши действия завершены. Это письмо — не разрешение на проведение гей-парада, а наш ответ на обращение гражданина».

По словам Абрамова, «вчера этот человек переписал заявку, и она находится на рассмотрении мэрии».