Ярославль, 26 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Представители ярославской общественности выступили с инициативой закрепить в Уставе Ярославля гимн города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля, в качестве гимна предложена «Песня о Ярославле» Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Знак на Которосльной набережной в Ярославле

Авторами идеи стали член Общественной палаты Ярославской области, член президиума Ярославского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Владимир Извеков и депутат Ярославской областной думы пятого созыва, депутат Госдумы РФ четвертого созыва, бывший заместитель мэра Ярославля Александр Сизов. По их мнению, в тексте песни раскрывается история города и его величие, а торжественность музыки соответствует всем критериям гимна.

«Это одно из последних произведений знаменитого творческого дуэта, и песня настолько хороша, настолько славит Ярославль, что мы подумали: а почему бы ей не стать официальной музыкальной регалией нашего города. Тем более, что у многих — да почти у всех — городов такие гимны, официальные или не официальные, есть. Ярославль же по уровню своей значимости в истории России, по уровню своей культуры имеет неоспоримое право на собственный гимн. Поэтому мы сделали тактичное предложение муниципалитету, понимая, что решать в конечном итоге не нам. Впрочем, не хотелось бы, чтобы такое решение принималось и на уровне официальных кабинетов. Мы надеемся, что городские власти будут опираться в этом вопросе на мнение горожан», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Извеков.

Официальным гимном города музыкальная композиция может стать в том случае, если это утверждено в Уставе Ярославля. Согласовать соответствующие изменения должен муниципалитет города. В муниципалитете утверждают, что предложение общественников будет широко обсуждаться, в том числе и на публичных слушаниях.