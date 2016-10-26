Москва, 26 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Москве сэкономили на системе здравоохранения, уволив медиков, сократив коечный фонд и закрыв больницы, между тем на благоустройство дорожного покрытия выделяют миллиарды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Укладка плитки в Москве

Власти Москвы планируют продолжать реализовывать программу по благоустройству города «Моя улица». В 2017 году мэрия проведет 9 закупочных процедур на поставку более 800 000 квадратных метров гранитной плитки. Стартовая стоимость закупок 87 наименований плитки различных размеров и цветов с противоскользящей обработкой составит порядка 7 млрд рублей.

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Общий объем выделяемых средств на программу «Моя улица» в 2016 году составил 22,4 млрд рублей, а в 2015 году — 21,6 млрд рублей.

Отметим, что в столице с 2011 года проводили реформу здравоохранения, результатом которой стало увольнение порядка 8,3 тысячи медиков и закрытие 28 больниц. Медикам, попавшим под сокращение, предлагали компенсации. Против реформы неоднократно выступали активисты и врачи, однако власти успокаивали, уверяя что изменения пойдут на пользу, и объясняя, что в медицине останутся только высококвалифицированные кадры, которые будут работать на совершенно другой технике и по другим технологиям. При этом в мэрии обещали, что зарплата врачей к 2018 году составит 140 тысяч рублей, а общее количество рабочих мест в медицинской сфере не изменится — на переквалификацию выделялось 1,5 млрд рублей. В итоге, по подсчетам мэрии, из бюджета столицы на реформу системы здравоохранения потрачено 105 млрд рублей.

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В Счетной палате реформу здравоохранения признали провальной: сообщалось об увеличении смертности в России и ухудшении качества услуг. А вот в мэрии Москвы заявили об увеличении средней продолжительности жизни москвичей до 77 лет.

Получается, пока власти решают мостить в городе новую плитку, москвичи не могут получить медицинскую помощь, что зачастую приводит к смертям.

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Кроме того, несмотря на заявления онкологов об остром дефиците лекарств, в правительстве столицы убеждали, что в городе хватает финансирования на лечение рака.

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Напомним, в ноябре 2015 года глава заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников подвел итоги реформы здравоохранения. Он отметил, что благодаря реорганизации средние сроки пребывания пациента в стационаре снизились до 9,8 дней, а внутрибольничная смертность от острого коронарного синдрома снизилась с 30% до 7,4%. Он заявил, что никаких серьезных перемен в здравоохранении больше не будет, за исключением лишь единичных случаев.

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В свою очередь, в ходе ежегодного отчета мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в мэрии рассматривается вопрос повышения заработной платы врачам, кроме того, планируется вводить практику индивидуального наблюдения пожилых людей с хроническими заболеваниями по всему городу.

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