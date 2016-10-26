Барнаул, 26 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Уровень развития конкуренции в регионе высоко оценили в ходе XV Межрегионального форума предпринимательства Сибири, проходившего в Красноярске. Такой вывод можно сделать из официального сообщения аналитического центра при Правительстве РФ.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Поля подсолнечника

«Наиболее высокие результаты по реализации положений Стандарта развития конкуренции в Сибирском федеральном округе продемонстрировали Республика Бурятия, Томская область, Забайкальский край, Омская область, Алтайский край», — сказала заместитель начальника Управления по конкурентной политике Аналитического центра Ксения Сухорукова, представляя результаты анализа сведений о реализации положений Стандарта в регионах Сибирского федерального округа на семинаре-практикуме «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». Участники этого семинара обсудили межрегиональную практику внедрения стандарта, механизмы взаимодействия с региональными органами власти и органами местного самоуправления.

В рамках своего доклада эксперт обратила внимание региональных органов исполнительной власти на важность вовлечения потребителей в механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий на региональном уровне и формирования самостоятельных мероприятий по содействию развитию конкуренции на данных рынках.

Между тем, в региональном управлении экономики и инвестиций подчеркнули, что Алтайский край наиболее полно провел мониторинг деятельности субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов (с долей участия региона 50 и более процентов), а также мониторинг качества официальной информации о состоянии конкурентной среды.

Напомним, «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края была обнародована в марте 2016 года. В этот план мероприятий включили порядка 50 направлений, которые будут способствовать развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках. Помимо этого, определены еще более 20 общесистемных мероприятий.

«Речь идет об оптимизации процедур государственных и муниципальных закупок, устранение избыточного государственного и муниципального регулирования», — пояснил начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Николай Чиняков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выбрать и утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции регионам предписано постановлением Правительства РФ от 05.09.2015 №1738-р. При формировании такого перечня рекомендовано, в частности, учесть рынки товаров и услуг несырьевого сектора экономики, рынки с высокой степенью передела и добавленной стоимости конечной продукции, имеющей экспортный потенциал и (или) возможность замещения импорта.

В Правительстве РФ полагают, что это позволит улучшить возможности конкурентного импортозамещения в регионах, поддержать отечественного производителя и существенно расширить линейку инструментов поддержки российских компаний на мировом рынке.

В Алтайском крае системная работа по развитию конкуренции в регионе началась в 2010 году с принятием краевой программы «Развитие конкуренции в Алтайском крае» на 2010−2012 годы. Ее реализация способствовала увеличению количества малых предприятий (на 33,4%), активизации их инновационной деятельности и увеличению инвестиций в основной капитал (почти в два раза). В качестве приоритетных определены 13 рынков. Почти все они (исключение составляет производство молочных продуктов — прим. ИА REGNUM ) относятся к сфере услуг.

В частности, к социально значимым рынкам отнесены: туристические услуги; услуги дошкольного образования; услуги детского отдыха и оздоровления; услуги дополнительного образования детей; медицинские услуги; психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; услуги в сфере культуры; услуги жилищно-коммунального хозяйства; розничная торговля; услуги перевозки пассажиров наземным транспортом; услуги связи; услуги социального обслуживания населения.