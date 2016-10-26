Ростов-на-Дону, 26 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум.

Коммунальные беды оставлять в покое Ростовскую область, по всей видимости, не собираются. Особенно часто старые изношенные трубы дают о себе знать частыми порывами в октябре. За неполный месяц десятки тысяч жителей Дона оставались без воды из-за аварий на водопроводах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Порыв на водопроводе

Чаще страдают от ветхости коммуникаций, конечно, ростовчане. Горожане жалуются на порывы в социальных сетях, выкладывая фотоснимки залитых водой дорог. Так, одна из фотографий появилась в группе «Ростов | Главный» «ВКонтакте» сегодня, 26 октября. По словам автора поста, начиная со вчерашнего дня, вода беспрерывно течет по улице Штахановского. Водоканал ответил жителям, что «заявка давно принята».

«Вода хлещет со всех щелей и даже из-под крыльца подъезда. Весь дом сидит без воды, асфальт скоро смоет», — написал интернет-пользователь.

В комментариях участники дискуссии иронично предположили, что коммунальщики готовятся к зиме и заливают таким образом каток. Некоторые горожане также предложили завести уток, набрать чистой воды или вовсе перенаправить ручей в обмелевший Дон, чтобы поднять уровень воды в реке.

В минувшие выходные прорвало трубу и на улице Волкова. Автор сообщения заверил, что к ремонту никто приступать не спешил.

Между тем, выходные были отмечены еще одним коммунальным ЧП, но уже в Азовском районе. В поселке Кулешовка без воды остались около 13 тыс. человек из-за выхода из строя канализационного насоса. Устранить аварию удалось достаточно оперативно.

Напомним, с начала года уже зафиксировано несколько десятков порывов на водопроводах и теплосетях, оставивших без воды тысячи жителей донской столицы и региона. А в октябре произошли две крупные коммунальные аварии, которые оставили без воды около 50 тыс. человек.

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