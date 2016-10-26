Майкоп, 26 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Интернет-петиция на сайте Change.org за возвращение прямых выборов главы Адыгеи, отмененных с марта 2016 года, набравшая уже более трех тысяч голосов жителей республики, вряд ли изменит ситуацию в корне, однако сможет привлечь внимание федерального центра и показать проблемы с личным рейтингом, имеющиеся у нынешнего главы республики Аслана Тхакушинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

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«Считаю, что Адыгея заслуживает прямые выборы. Когда у нас часть республик имеет возможность на проведение прямых выборов, а другая часть — нет, то это не совсем справедливо. Но надо отметить, что действующий руководитель республики Аслан Тхакушинов имеет все основания опасаться проигрыша на прямых выборах, и для него проще, когда власть уполномочена взять члена парламента. У него уже был опыт участия в прямых выборах главы в 2002 году, и тогда он занял далеко не первое место», — пояснил Калачев.

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Он также отметил, что петиция, открытая общественником Арамби Хапаем и адресованная премьер-министру Дмитрию Медведеву, скорее всего, была создана для привлечения внимания к самой республике и ее проблемам, нежели ради смены избирательной системы.

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«Думаю, что петиция — попытка обратить внимание на ситуацию с самим Тхакушиновым и тем, что у него невысокий личный рейтинг, а в случае прямых выборов, у него были бы все шансы проиграть. Даже если прямые выборы не вернутся, это была бы еще одна попытка достучаться до Москвы, чтобы Кремль рассмотрел варианты альтернатив. Люди хотят, чтобы влиятельный местный клан от власти отодвинули. Думаю, авторы петиции понимают, что шансов на ее реализацию не так много, но капля камень точит. Это — попытка привлечь внимание к ситуации в республике, но вряд ли она возымеет последствие», — заключил политолог.