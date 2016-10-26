Ереван, 26 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Соблюдение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта представляет собой важнейшую основу для переговоров, отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам состоявшегося 23−25 октября визита в регион.

Photolure Сопредседатели МГ ОБСЕ

«Сопредседатели встретились с президентами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, новоназначенный министром обороны Армении, и де-факто властями Нагорного Карабаха. Целью визита сопредседателей было обсуждение ситуации после беспрецедентного насилия в апреле текущего года, и уточнение позиций по переговорному процессу», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В ходе встреч стороны подтвердили, что ситуация на местах остается относительно спокойной. Сопредседатели подчеркнули, что соблюдение режима прекращения огня представляет собой важнейшую основу для переговоров, и подчеркнули важное значение полного осуществления решений, принятых в Вене и Санкт-Петербурге.

«Сопредседатели также обсудили текущие рабочие предложения для продвижения предметных переговоров по достижению прочного мира. Президенты высказали свое мнение о продвижении процесса урегулирования. Президенты также подтвердили свое согласие на расширение офиса личного представителя действующего Председателя ОБСЕ, оперативные детали еще обсуждаются», — отмечается в документе.

В нём также уточняется, что посредники планируют встретиться с главами МИД, в том числе на полях заседания совета министров ОБСЕ в Гамбурге в декабре 2016 года, чтобы обсудить возможную встречу президентов в ближайшей перспективе. «Такой диалог на самом высоком уровне необходим для достижения прогресса в процессе урегулирования», — отмечается в заявлении.

В ходе визита, сопредседатели также встретились с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК) для обсуждения вопросов работы по обмену данными о пропавших без вести, гуманитарной миссии, которой сопредседатели выразили полную поддержку в ходе встреч с должностными лицами на всех уровнях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный визит посредников стартовал 22 октября, посещением Баку, где они встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который выразил готовность провести встречу со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном.

24 октября сопредседатели посетили Степанакерт, где провели переговоры с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном.

25 октября в Ереване посредники встретились с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, новоназначенным министром обороны Вигеном Саркисяним, а также президентом Армении Сержем Саргсяном. Кроме того, дипломаты ответили на вопросы журналистов.