Якутск, 26 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Общественность и СМИ неоднозначно трактовали решение Конституционного суда Якутии, который разъяснил в своём официальном постановлении, что якутский народ является коренным в регионе. Своим официальным положением инстанция истолковала статью 42 Конституции республики, назвав свою трактовку обязательной и отметив, что права этого конкретного народа должны соблюдаться, а власти предпринимать меры для его сохранения и возрождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секретариате Конституционного суда республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Разъяснения в суде

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В суде пояснили: «Необходимость разъяснять закон была вызвана тем, что расплывчатые критерии определения понятия коренных народов республики делают невозможной его реализацию в полной мере. Теперь же территория республики признаётся родной землёй и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности. В связи с этим возникает совокупность его естественных коллективных прав и возможностей законодательного установления преференций в целях сохранения и развития якутского народа».

Некоторые СМИ отреагировали на официальные уточнения конституционного суда республики, фактически обвинив Якутию в создании этнократического режима и заподозрив ущемление прав остальных коренных малочисленных народов, проживающих на её территории — юкагиров, чукчей, эвенков, долганов и так далее.

«Национальная карта» в России является предметом двусторонних политических спекуляций и шантажа, проигравшими в которых, чаще всего, становятся сами коренные народы, — объяснил неоднозначное толкование постановления инстанции руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. — С одной стороны, это становится для некоторых представителей федерального центра поводом обвинить регионы в сепаратистских настроениях, произвольно отнеся к ним законные требования по соблюдению прав местного населения. С другой стороны, в некоторых случаях коррумпированные национальные элиты, стремясь сохранить власть, занимаются политическим шантажом федерального центра. В этих условиях от якутских коррупционеров, больше всего, страдает сам якутский народ».

По словам общественника, в цивилизованных странах особое внимание уделяется правам коренных народов: некоторые страны нацелены на их комплексную реализацию, а в России этому, чаще всего, противостоят.

«Многие решения не в пользу коренных народов являются результатом лоббирования федеральными политиками интересов ресурсодобывающих компаний. Удобным способом подавления защитников прав коренных народов является их обвинение в экстремистских действиях. В сознание общества внедряется миф о том, что при реализации прав коренных народов будут нарушены права других совместно проживающих народов. Необходимо подчеркнуть, что права коренных народов содержат четкий перечень тех или иных преференций и льгот. И не включают ограничение прав представителей других национальностей», — пояснил эксперт.

Степан Петров напомнил, что по нормам ООН коренным считается народ, численность которого не превышает 5 миллионов человек, организацией принята декларация его прав. «Однако, в России нет законодательства о коренных народах, закрепляющего те или иные права этих народов. Есть законодательство, касающееся коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно этому коренными малочисленными народами могут считаться нации численностью не более 50 тысяч человек. Народ Саха не подпадает под определение коренных малочисленных народов. А другие народы, проживающие в Якутии (эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, долганы), являются малочисленными», — разъяснил общественник. Он уверен, что признание якутского народа коренным не отразится негативно на правах коренных малочисленных народов.

Проблему реализации прав народов России Степан Петров назвал сложной и требующей глубокого анализа. «Однако, в некоторых случаях она рассматривается поверхностно и с обвинительным уклоном в адрес пытающихся поднять вопрос реализации существующих норм международного права. Их причисляют к «врагам государства» и, зачастую, голословно обвиняют в экстремизме, сепаратизме и государственной измене», — констатировал общественник.

Претензии коренных народов, по его мнению, прежде всего, связаны с защитой своих прав на традиционный образ жизни, соблюдение экономических интересов и сохранение экологии. В частности, регламентируется порядок закрепления земель на территории проживания общин, выплата компенсаций в случае разработки природных ресурсов или иного антропогенного вмешательства.

«Однако, некоторыми федеральными политиками это интерпретируются как экстремизм, — отметил Степан Петров. — Чаще всего, столкновение интересов происходит при разработке природных ресурсов, когда ресурсодобывающие компании хотят минимизировать расходы: не платить компенсации местному населению, вкладывать средства в обеспечение производственной и экологической безопасности. Политики, лоббирующие интересы добывающих компаний, обвиняют общины коренных народов в незаконных действиях».

Общественник не сомневается в том, что проживающие в Якутии эвенки, эвены юкагиры, чукчи, долганы обладают закрепленными экономическими правами и неуместно говорить об ущемлении прав коренных малочисленных народов в республике. «В этих условиях речь идет об ущемлении прав коренных народов России, чья численность больше 50 тысяч, но меньше 5 миллионов. Необходимо подчеркнуть, что несмотря на наличие международного законодательства и мирового опыта реализации прав коренных народов, гарантированных международными нормами, в России они не соблюдаются. Всё должно быть по закону и в рамках международного права. Нужно опираться не на сиюминутные политические выгоды, а ориентироваться на достижение стратегических целей обеспечения достойной жизни представителям всех национальностей», — указал Степан Петров, обратив внимание на то, что реализация прав одних народов другим не мешает.

Вместе с тем охраняющие их права законы дают преимущества, в числе которых согласование с местным населением различных проектов, реализуемых на их территории. Степан Петров также считает, что, прежде всего, при принятии решения должны соблюдаться конституционные нормы о равенстве прав и недопустимости дискриминации по национальному признаку. «В тоже время необходимо помнить, что Россия сильна своими регионами и является многонациональным государством. «Единство во многообразии» должно обеспечиваться на условиях соблюдений принципов федерализма, в том числе путем поддержания национальной идентичности на местах. Немаловажным является наличие у национальных республик конституции, гимна и других государственных атрибутов», — констатировал общественник.

Он акцентировал внимание на том, что в 2006 году Россия не поддержала одобренную Советом ООН Декларацию прав коренных народов, ссылаясь на противоречие российскому законодательству их право на земли, природные ресурсы, компенсацию. «РФ было предложено ограничение права коренных народов «рамками национальных правовых механизмов и конституций государств», то есть применение к коренным народам «двойных» стандартов», — полагает Степан Петров, также напоминая, что пункт 2 статьи 1 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: «Все народы могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования».

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года коренной родовой общине «Удэге», проживающей в Приморском крае, пришлось бороться за законное право осуществлять свою хозяйственную деятельность. Решение суда в пользу народа не исполнялось, судебные приставы бездействовали. Общине не удавалось добиться права на использование лесного участка для её нужд.

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