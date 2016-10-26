Якутск, 26 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум.

25 октября 2016 года, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, в связи с 25-летием присвоения статуса «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)», 45-летием присвоения статуса «Якутский музыкальный театр», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэн Александр Жирков поздравил Театр оперы и балета Якутии с юбилеем

История становления музыкального театра Якутии начинается с 30−40-х годов ХХ века. В 1942 году музыкально-вокальный коллектив получил статус Музыкально-драматического театра, в 1971 году был реорганизован в Якутский государственный Музыкальный театр. Статус Государственного театра оперы и балета творческий коллектив получил в 1991 году. В настоящее время самый северный театр оперы и балета России является первым театром подобного статуса в Дальневосточном Федеральном округе, одним из четырех театров оперы и балета в Сибири.

В рамках юбилейных мероприятий пройдет турне творческого коллектива по историческим сценам Москвы, Санкт-Петербург, а также Смоленска, Великого Новгорода, Калининграда, Минска, Вильнюса и Каунаса.

Директор Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона Сергей Сюльский в своем выступлении осветил исторический путь становления театра, рассказал о достижениях коллектива за последние годы и планах развития на предстоящий период.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, поздравляя всех собравшихся со знаменательным событием, отметил: «Опера и балет — это самая высокая ступень, показатель зрелости любого театра. И то, что наша республика имеет театр оперы и балета, и этот театр находится в числе лучших в Российской Федерации, что постановки, спектакли оперы и балета нашего театра ждут и им преклоняются за пределами нашей республики, — это говорит о том, что наша республика, наш народ имеют свое театральное достояние, которое заслуживает уважения и бережного отношения».

Александр Жирков поздравил солистов-вокалистов оперы Николая Попова и Юрия Баишева с присвоением звания народного артиста Республики Саха (Якутия), солистку-вокалистку оперы Прасковью Герасимову и артистку хора Розалию Попову с присвоением звания заслуженного артиста Республики Саха (Якутия).

За заслуги в области культуры и искусства Республики Саха (Якутия) Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) награждены руководитель литературной части театра, отличник культуры Республики Саха (Якутия) Евгения Матвеева, солист-вокалист, народный артист РФ и Республики Саха (Якутия) Семен Оконешников, репетитор класса балета, заслуженная артистка ЯАССР Ирина Пудова.

За вклад в развитие вокального и театрального искусства Республики Саха (Якутия) Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) награждена солистка-вокалистка, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Феодосия Шахурдина, за плодотворную деятельность в области культуры и искусства Республики Саха (Якутия) Благодарность Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) вручена главному хормейстеру, заслуженному работнику РФ Октябрине Птицыной, старшему репетитору по классу балета, заслуженной артистке РСФСР Наталии Христофоровой.

«Вы отмечаете 25-летие Якутского Государственного театра оперы и балета. Но есть одна страница в истории якутского театрального искусства, она многим известна, об этом необходимо всегда помнить каждому работнику театра, каждому, кто связан с театром и всем поклонникам Якутского театра. Это то, что первый якутский спектакль в истории театрального искусства Якутии был представлен зрителям 3 января 1906 года. Эту оперу «Удалой Бэриэт Бэргэн» поставили и основные роли исполнили представители первого поколения якутской интеллигенции, в числе которых были Василий Никифоров, Мария Андросова-Ионова, Алексей Кулаковский. Второй якутский спектакль назывался оперой «Кулан Кугас аттаах Кулантай Боотур». В архиве сохранилась программа этой оперы на якутском языке, датированная мартом 1907 года и переведенная Василием Никифоровым на русский язык для представления цензуре и получения разрешения на ее постановку. В 1947 году у нас появились своя опера Марка Жиркова и Генриха Литинского «Ньургун Боотур» и балет «Цветок Севера», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Александр Жирков обратил внимание на то, что в летопись театра необходимо включить эти исторические моменты и отметил, что театр берет истоки из глубины якутского искусства. Театральность якутского эпоса олонхо известна издавна и народ саха склонен к восприятию театрального искусства.

«Директор театра оперы и балета Сергей Сюльский приложил очень много усилий для организации гастролей театра по странам Европы, Прибалтике, в Минске, Большом театре Москвы, Мариинском театре Санкт-Петербурга. Такого масштабного турне в истории театра никогда не было. Подготовка к этому значимому событию от каждого участника требует самоотверженности, ответственности, подвижничества. И Правительство, и Парламент республики тоже внесли свою лепту», — отметил председатель парламента Якутии.

Александр Жирков пожелал от имени руководства республики, народных депутатов Якутии успешных выступлений на сценах лучших театров страны и Европы, хороших дебютов, последователей, благодарных поклонников.