Чебоксары, 26 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела о гибели при пожаре 42-летней женщины и её пятилетней дочери. Обвинение предъявлено 43-летнему мужчине — супругу и отцу погибших: следствие считает, что пожар возник из-за непотушенной сигареты, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

chuvashia.sledcom.ru Деревянный дом сгорел полностью

Возгорание произошло вечером 9 июля 2016 года в Чебоксарах в частном деревянном жилом доме по улице Привосточной. «По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкурил сигарету, угольки которой стряхивал внутри помещения, а затем выбросил на диван тлеющую сигарету, не убедившись, что она потушена. В результате произошло возгорание и задымление комнаты, где спали его 42-летняя жена и пятилетняя дочь, которые скончались от острого отравления окисью углерода», — сказал Дмитриев.

Мужчина успел выбежать на улицу, так как спал на веранде. С множественными ожогами он был госпитализирован. Дом сгорел полностью.

Горожанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Отметим, с начала года в Чувашии произошло 756 пожаров. Прямой материальный ущерб от них превысил 70 млн рублей. Чаще всего пожары происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожного обращения с огнем. В огне погибли 78 человек, еще 81 травмирован. Спасены 256 человек.