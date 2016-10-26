Ярославль, 26 октября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Кадастровая оценка земель должна стать прозрачной и понятной — чтобы снять недовольство бизнеса и граждан, заявил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Такой вывод глава региона сделал из анализа результатов государственной кадастровой оценки земельных участков населенных пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

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«Это один из наиболее важных вопросов, поскольку напрямую касается формирования доходной части бюджета следующего года. Только по трем городским округам потери из-за выпадающих поступлений от налога на недвижимость, по предварительным оценкам, составляют более 500 миллионов рублей», — отметил Дмитрий Миронов.

Вопрос компенсации выпадающих доходов органов местного самоуправления глава региона поручил проработать заместителю председателя правительства области Роману Колесову и и.о. заместителя председателя правительства — директору регионального департамента финансов Илье Баланину.

О несправедливости кадастровой оценки земли и объектов недвижимости ранее не раз заявляли в мэрии и муниципалитете Ярославля, требуя от региональных властей произвести переоценку. По результатам оценки 2012 года стоимость некоторых объектов оказалась в разы больше или меньше аналогичных. Однако переоценка так и не была произведена.