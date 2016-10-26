Архангельск, 26 октября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Сотрудники национального парка «Русская Арктика» приступили к обработке материалов, полученных в ходе летнего полевого сезона 2016 года. Одним из важных направлений в этом году стало описание немецкой метеорологической станции «Кладоискатель» (Schatzgraber), работавшей на острове Земля Александры с сентября 1943 года по июль 1944 года, и сбор предметов с этой станции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка.

пресс-служба нацпарка «Русская Арктика» Транспортные контейнеры для сброса продовольствия и снаряжения с самолётов. Фото — Евгений Ермолов

Предметы были доставлены в Архангельск, где находится офис национального парка, и в настоящее время коллекция систематизируется. Как объясняет старший научный сотрудник национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов, сейчас в музейном фонде НП находится более 600 предметов, собранных на территории станции: «Это лето в Арктике выдалось очень теплым. Вся территория «Кладоискателя» полностью освободилась от снега и льда, что позволило полностью обследовать местность. В озерах, которые прилегают к территории станции понизился уровень воды, что так же дало возможность обследовать их».

Самое массовые находки — это тара, как из-под топлива, в основном керосина, так и из-под консервированных продуктов. Любопытно, что из консервов обнаружены в основном сардины производства Португалии с маркировкой на английском языке. На банках указано, что они предназначались для американского рынка.

«Во время разгрузки в сентябре 1943 года при заброске немцев на Землю Александры из-за шторма разбилось несколько лодок. Часть продуктов и снаряжения утонула. Поэтому зимой рацион метеорологов был несколько ограничен. Неудивительно, что полярникам захотелось свежего мяса, из-за чего ими был убит белый медведь». Как известно, после употребления недостаточно термически обработанного медвежьего мяса, персонал станции заразился трихинеллёзом. В результате людей пришлось экстренно эвакуировать.

В ходе работ на территории станции было обнаружено много фрагментов древесины, скорее всего от щитового дома, где жили метеорологи. В арктических условиях при низких температурах и отсутствии микроорганизмов очень хорошо сохраняется органика — дерево, кожа, ткань. Удалось также найти много элементов амуниции, как обмундирования моряков Кригсмарине, так и военнослужащих Вермахта: фрагменты френчей, шинелей, штормовых курток, утепленной одежды, нательное белье, перчатки, носки, обувь, как теплую, так и легкие ботинки.

На станции было и большое количество военного снаряжения. До нашего времени сохранились прыгающие мины Sprengmine 35 от сети минных заграждений, фрагменты ручных гранат М-24, большое количество патронных ящиков, гильзы патронов к винтовке Mauser 98, коробки для патронных лент от пулемета MG-34.

Станцию «Кладоискатель» опоясывала сеть минных заграждений. Скорее всего, попытки разминировать их предпринимались еще в 50-годы ХХ века. В конце 80-х годов из Германии в СССР была передана схема расположения минных заграждений, составленная участником зимовки немецких метеорологов Рудольфом фон Гарбатти. В соответствии с этой схемой были проведены работы по разминированию. Сейчас можно быть уверенными в безопасности этого места.

Из находок на территории станции можно также выделить фрагменты книг. Среди них учебник по метеорологии, астрономические таблицы, журналы записей метеоданных, а также художественная литература, например, «Приключения Тома Сойера». На некоторых книгах имеются печати библиотеки германского военно-морского флота Кригсмарине (Kriegsmarine).

Как говорит Евгений Ермолов, метеостанция — это не единичный объект, а сложная структура. Прежде было известно о ее существовании, месте расположения, но не было развернутого описания станции: «Основываясь на имеющихся источниках, мы обследовали территорию острова, составили полное описание станции со всеми существовавшими объектами: жилым домом, метеопрощадкой, сетью оборонительных сооружений, запасной базой на мысе Нимрод и местом посадки самолёта, эвакуировавшего персонал станции в июле 1944 года. Нами подготовлена подробная схема станции с географической привязкой всех объектов, мы имеем полное представление о предметном ряде, который указывает на специализацию станции, свидетельствует о немецком происхождении объекта и отсылает ко времени Великой Отечественной войны. Основываясь на этих данных, мы можем отсечь некоторые мифы, которые за многие годы сформировались вокруг станции».

После описания собранной коллекции предметов и завершения процедуры прием их в музейный фонд, они будут использоваться в выставочной деятельности национального парка «Русская Арктика». Также после завершения работ по описанию предметов планируется проведение пресс-конференции с демонстрацией наиболее интересных артефактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все артефакты были упакованы, пронумерованы и доставлены в Архангельск. Возможно, будет организована экспозиция, посвященная деятельности немецких метеостанций в Арктике во времена Великой отечественной войны.

Напомним, что обитаемая метеостанция SCHATZGRÄBER (Кладоискатель) была расположена в бухте Северной на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) приблизительно в 500 метрах от берега на высоте 30 метров над уровнем моря, с моря была невидима. С ноября 1943 до июля 1944 станция передала более 700 синоптических метеосводок. В июле 1944 года станция была срочно эвакуирована из-за заражения сотрудников трихинеллёзом в результате употребления мяса белого медведя. Станцию называли секретной, поскольку в годы Великой Отечественной войны о её существовании в СССР было неизвестно. Заброшенная станция была случайно обнаружена в 1947 году. В начале 50-х гг. её строения использовались для размещения советских метеорологов. В конце 50-х гг. станция была разрушена.

В ходе полевого сезона-2016 сотрудниками национального парка «Русская Арктика» найдены подтверждения, что на мысе Нимрод острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа находилась резервная база станции. В документальных источниках, в том числе в воспоминаниях одного из участников группы немецких метеорологов, он значится как «Неуловимый лагерь» (Ausweichlager). Кроме того, в этом году были обнаружены следы временного аэродрома, на котором совершил посадку большой транспортный четырёхмоторный самолет FW-200 «Кондор», отправленный для эвакуации станции в июле 1944 года.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. Площадь ООПТ 8,8 млн га. В составе парке находится архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами.