Вашингтон, 26 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Политический рекламный видеоролик с фрагментом выступления кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, когда политик залаяла, изображая «правдивую собаку» на встрече с избирателями (февраль 2016 года, штат Невада, США), был показан по телевидению в одном из американских штатов. Отрывок видео появился в Twitter, пишет газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Комментарий к видео звучит по-испански. Женский голос сообщает: «Если вы хотите завести собаку, то придется согласиться и на вшей».

В ролике сначала показана «лающая Клинтон» на встрече с избирателями в Неваде, затем идёт ряд фотографий Клинтон с президентом (на тот момент) Бразилии Дилмой Вана Русеф, с президентом (на тот момент) Аргентины Кристиной Элизабет Фернандес де Киршнер и с другими политиками. Фотографии сопровождаются жесткими комментариями.

По данным издания, ролик снят по заказу комитета действий Great America, поддерживаемого, по некоторым данным, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп использовал лай Клинтон в своём политическом рекламном ролике в марте 2016 года. В ролике Клинтон лает как бы в ответ на угрозу со стороны президента России Владимира Путина и ИГ («Исламское государство — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп обращается к избирателям с вопросом: «Мы это хотим в президенты?»

Ответный видеопродукт сняли представители организации «Приоритеты США». Ролик начинается аналогично предыдущему: с кадров Путина, который занимается на татами, и террориста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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