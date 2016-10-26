Бишкек, 26 октября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 октября, подписал указ об отставке правительства Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

stevepb Шахматы

В документе отмечается, что решение о роспуске Кабинета министров принято в связи с утратой статуса парламентского большинства коалицией фракций «Социал-демократической партии Кыргызстана», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».

«Лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, а также руководителей административных ведомств Киргизской Республики, продолжить исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям до дня назначения членов нового состава Кабинета министров», — говорится в указе президента.

ИА REGNUM напоминает, что 24 октября 2016 года фракция «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК) официально объявила о выходе из Коалиции большинства парламента Киргизии, в результате чего этот политический альянс, созданный 2 ноября 2015 года, прекратил свое существование.

Отметим, что в соответствии с законодательством Киргизской Республики, распад Коалиции парламентского большинства обязывает президента страны отправить в отставку правительство, а затем, после образования новой Коалиции большинства, вручить ее лидеру мандат на формирование нового состава Кабинета министров.