Киев, 26 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Телефонные переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джозефом Байденом состоялись накануне, 25 октября. Одним из затронутых вопросов стало «восстановления территориальной целостности Украины». Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Президент Петр Порошенко проинформировал вице-президента США Джозефа Байдена о встрече лидеров государств Нормандского формата в Берлине», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе беседы политики подчеркнули важность активного участия Вашингтона в вопросе содействия имплементации Минских соглашений, а также в направлении восстановления украинской территориальной целостности.

Порошенко в ходе переговоров призвал к тому, чтобы Киев и Вашингтон укрепляли свой союз против Москвы, сохраняя «консолидированную политику санкций». Киев аргументирует необходимость санкционной политики «продолжением агрессии на Донбассе» и «оккупацией Крыма». Байден напомнил о необходимости продолжения реформ на Украине, осуществлению которых Вашингтон будет продолжать способствовать.

Напомним, саммит «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 19 октября в Берлине. В Москве назвали итоги переговоров вполне конструктивными.

Президент России Владимир Путин сообщил: «Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям».

24 октября Порошенко призвал противников Минских соглашений подумать об альтернативах переговорному процессу и проявить политическую ответственность. Он обозначил два сценарий: военный конфликт и открытое наступление на Россию.

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