Москва, 26 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent продолжает колебаться в диапазоне 51,40 — 53,00, не реагируя даже на очередные слухи по поводу нефтедобытчиков, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Schmucki Нефть

«Стало известно, что ОПЕК готова пригласить на этой неделе к переговорам Бразилию, Мексику и Норвегию. В целом это позитивные известия, говорящие о том, что саудиты очень активно настроены на дискуссию и способны заключить соглашения о сокращении добычи. Однако просто потенциала нефти уже недостаточно», — пояснила Афанасьева.

«Впрочем, сегодня, 26 октября у Brent может появиться еще один драйвер — публикация отчета по коммерческим запасам нефти в США. Если еженедельные данные от Минэнерго подтвердят дальнейший прирост резервов, это может все же помочь пробить нижнюю границу 51,40 и отправить нефть к отметке 50,30 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября мировые цены на нефть снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов черного золота в стране. Так, по состоянию на 07:38 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 1,12% — до 50,22 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI падала на 1,28% — до 49,32 доллара за баррель.