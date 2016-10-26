Якутск, 26 октября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В городе Нерюнгри (Якутия) 25 октября состоялась акция протеста работников центральной районной больницы. Люди жалуются на постыдно низкую оплату труда, тяжелейшее материальное положение и давление со стороны руководства медучреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании резолюции пикета, опубликованной в блоге оргсекретарём независимого профсоюза медработников «Действие» Андреем Коновалом.

DarkoStojanovic Медецина

На плакатах медработники написали, что оклад врача составляет 4 550 рублей, оклад медсестры — 3 005 рублей, санитарки — 2 688 рублей. По словам сопредседателя первичной профсоюзной организации межрегионального союза медработников «Действие» Натальи Алексеевой зарплаты нерюнгринских медработников отстают от среднероссийского уровня в 2, 2,5, а то и в 3 раза.

В резолюции, принятой по итогам акции протеста, приводятся более конкретные цифры: «Многие сотрудники получают зарплату в размере минимального размера оплаты труда, в первом полугодии 2016 года это 15 390 рублей. За вычетом же подоходного налога это давало лишь около 13 400 рублей, что было меньше даже официального прожиточного минимума, который составлял уже в первом квартале 2016 года для трудоспособного населения — 16 824 рубля. Мало изменилась ситуация и во втором полугодии».

Для сравнения, доход главврача Нерюнгринской ЦРБ Нюргуна Степанова в 2015 году по данным из его декларации составил 1,95 миллиона рублей, то есть около 162 тысяч в месяц. В собственности у него земельный участок, жилой дом, квартира и автомобиль Mitsubishi Pajero.

Сотрудники больницы указывают на то, что согласно «дорожной карте», принятой правительством республики в рамках выполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина, оплата труда среднего медперсонала в 2016 году должна составить уже 86% от заработной платы по региону, младшего — 70,5%, то есть 46 и 37 тысяч рублей соответственно.

«Почему мы, рядовые сотрудники Нерюнгринской ЦРБ, поставлены в такие условия, что просто физически не можем заработать суммы, хотя бы близкие к средним показателям «дорожных карт», хотя добросовестно выполняем свои обязанности. Кто виноват в этом? Главный врач? Его заместители? Руководство Минздрава РС (Я)? Территориальный Фонд ОМС? Правительство Якутии? Правительство России?», — возмущены медработники.

В сформированной по итогам акции протеста резолюции они требуют от властей республики повышения зарплат не менее, чем в 2,5 раза, а также проверки соблюдения трудового законодательства в медучреждении.

Просьба персонала нерюнгринской больницы к её руководству — оплачивать работу сверх нормы в повышенном размере, а также обеспечить персонал спецодеждой и компенсировать средства, потраченные на покупку формы за свой счёт. Федеральные органы власти пикетчики призвали «принять меры по обеспечению прав медицинских работников Якутии на достойную оплату труда как жителей региона с суровыми климатическими условиями и высоким уровнем цен, а также взять по компетенции под контроль разрешение вопросов, поставленных в данной резолюции».

Между тем, в соцсетях распространяется информация о том, что на пикет вышли люди без медицинского образования, и количество человек было значительно меньше заявленного. Низкую активность персонала больницы, не ставшего участвовать в акции протеста, в резолюции участники пикета объяснили запугиванием со стороны руководства медучреждения: «Установку принять меры, чтобы подчиненные не вышли на пикет, открытым текстом дали на вчерашнем собрании старших медсестёр и заведующих отделениями. Людям угрожают, что если они примут участие в пикете, им создадут проблемы по работе. В частности, нескольким сотрудникам заявили, что лишат подработок по внутреннему совместительству. Тем самым имеют место признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 149 УК РФ (воспрепятствование должностным лицом с использованием служебного положения участию граждан в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях)».

Как сообщало ИА REGNUM, медработники Нерюнгринской ЦРБ жаловались на далёкие от «дорожной карты» зарплаты и невыполнение «майских указов» президента ещё в марте 2016 года. Они возмущены тем, что в официальных отчётах руководства медучреждения написано: показатели «дорожной карты» полностью выполнены, а на вопрос персонала «где тогда зарплаты?» главврач отвечать отказывается.

Медработники также требуют официально опубликовать в местных СМИ размеры заработных плат вместе с премиями главного врача, 4-х его заместителей, главного экономиста, главного бухгалтера, профсоюзных лидеров и прочих работников АУП за период с 1 января 2013 по 29 февраля 2016 года. «Отдельно хочется сказать о гонениях и методах давления на членов инициативной группы, это запугивание увольнением, работа на голую ставку, шантаж и т.д. Работники стали бояться, и те, кто хотел выступить сегодня на собрании, вынуждены были под таким давлением молчать. Всеобщее негодование и возмущение достигло предела, мы не хотим работать под руководством главного врача и его команды. Поэтому мы выражаем коллективное недоверие всему руководству больницы, а также подкаблучной профсоюзной организации, которая давно самоустранилась от основных своих функций», — заявляли тогда медработники Нерюнгринской ЦРБ.