Москва, 26 октября, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Диапазон по паре USD/RUB остается нерушим: 61,80 — 63,50, и пока предпосылок для выхода из него не отмечается, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Если только нефть не вырвется из сложившегося диапазона под влиянием резкого увеличения объемов коммерческих запасов в подземных хранилищах.

ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, свою роль может сыграть и динамика доллара США на мировой арене. 26 октября публикуются данные по деловой активности в сфере услуг ISM. Этот показатель особенно четко прогнозирует состояние американского рынка труда», — пояснила Афанасьева.

«Если индекс, особенно его компонент занятости, резко подрастут, это может поддержать позиции USD и подтолкнуть пару ближе к верхней границе диапазона», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 26 октября Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю, по сравнению с предыдущим показателем, снизился на 18,69 копейки и составил 62,0480 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 23,44 копейки — до 67,4958 рубля.