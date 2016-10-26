Москва, 26 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 октября завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,29%, до $50,22. Основной причиной их снижения стали сигналы Ирака о том, что страна может отказаться от участия в договоренностях об ограничении добычи нефти. Участники рынка опасаются, что встреча ОПЕК в конце ноябре провалится.

drpepperscott230 Добыча нефти

Ирак пытается отстоять текущий уровень добычи нефти, который превышает 4,7 млн б/с и не совпадает с данными картеля. К закрытию торгов масла в огонь подлил Американский институт нефти. Согласно последним данным, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 4,8 млн баррелей. Скорее всего, это увеличение подтвердят официальные данные Минэнерго США, которые выйдут вечером.

В Азии нефть торгуется в узком диапазоне на уровне 50,18 (-0,09%). Поскольку поддержка в области $50,90 пройдена, то сейчас возросли риски падения цен до $48,60. Любая информация по соглашению ОПЕК будет оказывать влияние на нефтяные котировки. Положительное решение вопроса с Ираком позволит ценам на нефть вернуться к уровню $52. Если смотреть на рынок нефти с оптимизмом, то отскок возможен от уровней $50,0 и $49,30.