Москва, 26 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Москва попала в десятку городов мира, рекомендованных для посещения в 2017 году. Туристический рейтинг опубликовало австралийское издание Lonely Planet.

peopleandcountries.com Красная площадь

Лучшим городом для путешествий, по версии издания, является французский Бордо. Город стоит посетить ради развитой винной культуры, добраться до него можно на современном железнодорожном транспорте. Затем стоит отправиться в южноафриканский Кейптаун, где находится музей современного искусства Африки.

На третьем месте — американский Лос-Анджелес, в котором построены 50 новых отелей и ряд станций метро. Российская столица оказалась на девятой строчке рейтинга. Она уступила мексиканской Мериде, македонскому Охриду, а также Пестойе, Сеулу и Лиссабону. Замыкает топ-10 городов мира Портленд в американском штате Орегон.