Краснодар, 26 октября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Коммерсанты, которые обманным путем «заработали» миллионы на наводнении в Крымске летом 2012 года, отпущены из зала суда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 26 октября, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда сменила ранее вынесенное реальное наказание на условное.

Адвокат

Виновными в особо крупном мошенничестве Борис Хакуй, являющийся директором филиала «Крымский» ООО «Эко-Строй», и его отец Аскер Хакуй, являющийся учредителем и генеральным директором ООО «Дирекция СОТ» были признаны Крымским районным судом в августе текущего год. Как было доказано, предприниматели воспользовались чрезвычайным положением, введенным на территории Крымского района из-за наводнения в июле 2012 года, когда органы местного самоуправления и власти края в авральных условиях старались восстановить нормальные условия жизни людей и обманным путем похитили денежные средства, предназначенные для восстановления теплоснабжения города.

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Учтя тяжесть преступления и особо крупный ущерб бюджету, приговором суда Борис Хакуй был осужден на два года, а его отец — на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого коммерсанты должны были заплатить в общей сложности 300 тыс. рублей штрафа. Предприниматели с приговором не согласились и обжаловали его в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия выводы первой инстанции о виновности осужденных не подвергла, но и не учла ни мнение прокурора об отсутствии оснований для изменения приговора, ни то, что мошенники с 2012 года не принято никаких мер для возмещения ущерба. Отец и сын были освобождены из-под стражи в зале суда.

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Прокуратура же в силу закона, не позволяющего ухудшать положение осужденного, лишена возможности обжаловать указанное судебное постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное наводнение произошло в Крымске в ночь на 7 июля 2012 года. В результате удара стихии погибли 153 человека, двое граждан пропали без вести, пятерым местным жителям был причинен тяжкий вред здоровью, более 60 тысяч человек были признаны пострадавшими. По уголовному делу проходили четверо чиновников, бездействие и халатность которых, как было доказано в суде, и привели к трагедии. Бывшей глава Крымского района Василий Крутько был осужден на шесть лет лишения свободы, экс-главе Крымска Владимиру Улановскому назначено наказание 3,5 года, бывшему и.о. руководителя МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район» Виктору Жданову — 4,5 года колонии-поселения. Бывшая глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко получила 3,4 года лишения свободы условно.