Ростов-на-Дону, 26 октября, 2016, 08:03 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона», потерпевшие поражения в первых двух матчах Лиги чемпионов ЕГФ, намерены учесть ошибки и сражаться до победного конца с датским «Мидтьюлландом». Перед домашним поединком подопечные Яна Лесли тщательно изучают соперниц. Об этом ИА REGNUM 26 октября сообщили в пресс-службе команды.

vk.com/rostovhandball Гандболистки

«Пока не приходилось с ними играть. «Мидтьюлланд» — команда с хорошей физической подготовкой. Они отлично бегут, а также сильны в дальних бросках. Посмотрели последнюю игру «Мидтьюлланда» и поняли, что придется с ними пободаться. Упор делаем на тактику», — прокомментировала подготовку ростовского коллектива капитан команды Юлия Манагарова.

По её словам, игра с датчанками — это важнейший матч, который может повлиять на турнирное положение. Также Манагарова отметила, что по сравнению с матчем в Румынии с «Бухарестом» ростовчанки были в поединке с венгерским «Дьёром» намного сильнее. Но «слишком рано поверили в победу, расслабились, начали допускать простые ошибки, терять мяч».

Напомним, что гандболистки «Ростов-Дона» проиграли в первом матче группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ «Бухаресту» со счётом 21:24. От венгерского «Дьёра» потерпели поражение со счетом 27:28.

«В таких матчах часто решают исход отдельные эпизоды. «Дьёр» — лучшая команда в мире, однако мы должны были побеждать. 55 минут наша команда показывала отличный гандбол, но в концовке матча расслабилась. Этого было достаточно для того, чтобы проиграть», — прокомментировал игру подопечных Ян Лесли.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов попал в группу С вместе с «Дьёром» (Венгрия), «Бухарестом» (Румыния) и «Мидтьюлландом» (Дания). Европейские журналисты считают ростовскую гандбольную команду одной из самых сильных. Также в тройку лидеров попали «Дьёр» (Венгрия) и «Вардар» (Македония).

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